Соцработники Подмосковья получат компенсацию аренды жилья

Социальные работники Московской области получат компенсацию аренды жилья.

Об этом, как сообщает АБН24, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Новая мера поддержки станет доступна 1 июня.

Работники без своего собственного жилья будут получать по 20 тыс. рублей в месяц.

Если есть семья, то сумма составит 30 тыс. рублей. Для молодых специалистов предусмотрены две выплаты: в первый год они будут получать 50 тыс. рублей, во второй — 100 тыс. рублей.

Ранее в ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей.