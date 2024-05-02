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Соцработники Подмосковья получат компенсацию аренды жилья

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Социальные работники Московской области получат компенсацию аренды жилья.
Соцработники Подмосковья получат компенсацию аренды жилья
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает АБН24, рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Новая мера поддержки станет доступна 1 июня. 

Работники без своего собственного жилья будут получать по 20 тыс. рублей в месяц.

Если есть семья, то сумма составит 30 тыс. рублей. Для молодых специалистов предусмотрены две выплаты: в первый год они будут получать 50 тыс. рублей, во второй — 100 тыс. рублей.

Ранее в ЯНАО рассказали о новых льготах для многодетных семей.

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