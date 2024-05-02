Строящаяся по городской программе школа в Новой Москве готова наполовину

Школа, которую строят по городской программе в Новой Москве, готова уже на 50%.

Об этом, как сообщает kp.ru, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Соглашение о строительстве школы по программе стимулирования создания МПТ было подписано в 2021 году. На текущий момент готовность объекта составляет 50 процентов. После ввода в эксплуатацию школу передадут городу», — сказал он.

Школа на 1150 мест строится в поселении Московский, в учебном заведении появится свыше 140 рабочих мест.

В здании будут базовые классы, специализированные кабинеты информатики, лаборатории робототехники, химико-технического направления, естественных наук.

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