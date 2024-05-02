Жителям Приморья рассказали о мероприятиях на Пасху

В Приморье рассказали о мероприятиях на Пасху.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Во Владивостоке 5 мая пройдёт традиционный общегородской Пасхальный крестный ход. В Пасхальную ночь с 4 на 5 мая митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершит праздничное ночное богослужение в главном храме Приморья — Спасо-Преображенском соборе Владивостока. Начало — 4 мая в 23:30 по местному времени.

9 мая на Приморской сцене Мариинского театра состоится совместный Большой Пасхальный концерт хоров Владивостокской епархии и хора и симфонического оркестра театра.

Ранее историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников выразил мнение, что единого и правильного рецепта кулича нет.