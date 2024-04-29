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Историк кулинарии Сырников высказался о «правильном» рецепте кулича

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Историк кулинарии, автор книг по русской национальной кухне Максим Сырников выразил мнение, что единого и правильного рецепта кулича нет.
Историк кулинарии Сырников высказался о «правильном» рецепте кулича
  • © Olga Strogonova

«Во-первых, кулич — это очень сдобная выпечка. Соответственно, у русского человека в ход шли молочные запасы, которые накопились в погребе. Это и творог, и сливочное масло, и топлёные сливки, и сметана — всё, что нельзя было есть во время Великого поста. Во-вторых, обязательно добавляли приличное количество куриных яиц», — заявил он в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, главное правило — тесто для кулича должно быть квасное.

Также стало известно, что в управлении Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать краситель для яиц на Пасху, передаёт URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Красители должны быть только пищевыми. Яичная скорлупа не герметична, она нередко лопается во время варки яиц. Поэтому красители легко проникают сквозь неё», — отмечается в сообщении.

Кроме того, желательно проверить срок годности и состав.

Ранее сообщалось, что хлебопекарные предприятия Ставропольского края приготовят более 150 т куличей к Пасхе.

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