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Новую поликлинику построят в Тюменской области

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В Тюменской области построят новую поликлинику.
Новую поликлинику построят в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Новое медучреждение появится на территории посёлка Богандинский Тюменского района до ноября 2025 года, оно будет рассчитано на 240 посещений в смену.

Поликлиника будет построена в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят детско-взрослую поликлинику.

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