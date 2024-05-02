Новую поликлинику построят в Тюменской области

В Тюменской области построят новую поликлинику.

Об этом сообщает «Тюменская область сегодня».

Новое медучреждение появится на территории посёлка Богандинский Тюменского района до ноября 2025 года, оно будет рассчитано на 240 посещений в смену.

Поликлиника будет построена в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы построят детско-взрослую поликлинику.