Детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы

Детско-взрослую поликлинику планируют построить на юго-востоке Москвы — в Некрасовке, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Об этом сообщает НСН.

«Сейчас возводят монолит здания, он готов уже на треть. Площадь новой поликлиники составит более 15 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену. Кабинеты будут расположены так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Поликлиника будет оснащена новейшим медицинским оборудованием.

Ранее сообщалось, что новое здание поликлиники №1 в Лобне откроется в начале 2025 года.