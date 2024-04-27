Детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Сейчас возводят монолит здания, он готов уже на треть. Площадь новой поликлиники составит более 15 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.
Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену. Кабинеты будут расположены так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.
Поликлиника будет оснащена новейшим медицинским оборудованием.
Ранее сообщалось, что новое здание поликлиники №1 в Лобне откроется в начале 2025 года.