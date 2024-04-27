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Детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы

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Детско-взрослую поликлинику планируют построить на юго-востоке Москвы — в Некрасовке, заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Детско-взрослую поликлинику возведут на юго-востоке Москвы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Сейчас возводят монолит здания, он готов уже на треть. Площадь новой поликлиники составит более 15 тыс. кв. м», — сказал Загрутдинов.

Медучреждение рассчитано на 750 посещений в смену. Кабинеты будут расположены так, чтобы снизить вероятность возникновения очередей.

Поликлиника будет оснащена новейшим медицинским оборудованием.

Ранее сообщалось, что новое здание поликлиники №1 в Лобне откроется в начале 2025 года.

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