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Собянин поздравил народного артиста России Валерия Гергиева с днём рождения

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днём рождения народного артиста России Валерия Гергиева.
Собянин поздравил народного артиста России Валерия Гергиева с днём рождения

Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», он написал в своём Telegram-канале.

«Он вносит огромный вклад в развитие искусства, завоевав любовь миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Пусть его вдохновенное творчество и впредь находит воплощение в замечательных проектах, дарит поклонникам радость и добро», — отметил Собянин.

Мэр пожелал артисту крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо культуры.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил звания народных артистов республики трём певцам и одной актрисе.

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