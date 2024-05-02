Собянин поздравил народного артиста России Валерия Гергиева с днём рождения
Об этом, как сообщает «Вечерняя Москва», он написал в своём Telegram-канале.
«Он вносит огромный вклад в развитие искусства, завоевав любовь миллионов слушателей в нашей стране и за рубежом. Пусть его вдохновенное творчество и впредь находит воплощение в замечательных проектах, дарит поклонникам радость и добро», — отметил Собянин.
Мэр пожелал артисту крепкого здоровья, благополучия и новых успехов на благо культуры.
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил звания народных артистов республики трём певцам и одной актрисе.