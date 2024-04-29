В Татарстане присвоили звания народных артистов трём певцам и одной актрисе

Глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил звания народных артистов республики трём певцам и одной актрисе.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте раиса.

За вклад в развитие театрального искусства награждена актриса драмы театра им. Тинчурина Лилия Махмутова.

За вклад в музыкальное искусство звания удостоены солист Казанской филармонии Ваес Байрамов, артистка «Театра песни Салавата» Айгуль Бареева и солист центра культуры «Кызыл тау» Равиль Галиев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.