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В Татарстане присвоили звания народных артистов трём певцам и одной актрисе

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Глава Татарстана Рустам Минниханов присвоил звания народных артистов республики трём певцам и одной актрисе.
В Татарстане присвоили звания народных артистов трём певцам и одной актрисе
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте раиса.

За вклад в развитие театрального искусства награждена актриса драмы театра им. Тинчурина Лилия Махмутова.

За вклад в музыкальное искусство звания удостоены солист Казанской филармонии Ваес Байрамов, артистка «Театра песни Салавата» Айгуль Бареева и солист центра культуры «Кызыл тау» Равиль Галиев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся жителям столицы.

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