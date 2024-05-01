Путин заявил о вдохновляющем примере ветеранов Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» рассказал о вдохновляющем примере ветеранов Великой Отечественной войны, которые и сейчас мотивируют современное поколение.

Текст обращения был опубликован на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, инициатива проведения фестиваля служит сбережению российского культурного и исторического наследия, памяти о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге народа, отстоявшего свободу Отчизны и разгромившего нацизм.

«Великий духовный нравственный пример поколения победителей сегодня, во время сложнейших испытаний, является для нас надёжной опорой, помогает в воспитании молодёжи, укреплении ценностей, которые сплачивают, консолидируют наше общество», — говорится в его заявлении.

Ранее в Государственном Кремлёвском дворце стартовал VI Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту».