RT в Telegram
Подпишись

В Кремлёвском дворце прошёл музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

Короткая ссылка
В Государственном Кремлёвском дворце прошёл VI Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту».

С главной сцены России прозвучали песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран.

В отборочный онлайн-тур фестиваля в этом году прошли представители 15 стран: Германии, Греции, Египта, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Конго, Мадагаскара, Монголии, Португалии, Сербии, Словении, Турции,
Франции.

Музыкальные исполнители выступали в Кремлёвском дворце с 28 апреля по 1 мая сольно и в дуэтах с российскими звездами.

Ранее сообщалось, что Комитет по культуре Санкт-Петербурга в 2024 году поддержал 135 фестивалей и культурных проектов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить