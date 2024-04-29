В Кремлёвском дворце прошёл музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту»

В Государственном Кремлёвском дворце прошёл VI Международный музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту».

С главной сцены России прозвучали песни о Великой Отечественной войне на родных языках зарубежных вокалистов-конкурсантов из 15 стран.

В отборочный онлайн-тур фестиваля в этом году прошли представители 15 стран: Германии, Греции, Египта, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Конго, Мадагаскара, Монголии, Португалии, Сербии, Словении, Турции,

Франции.

Музыкальные исполнители выступали в Кремлёвском дворце с 28 апреля по 1 мая сольно и в дуэтах с российскими звездами.

Ранее сообщалось, что Комитет по культуре Санкт-Петербурга в 2024 году поддержал 135 фестивалей и культурных проектов.