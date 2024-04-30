В Екатеринбурге прошёл автопробег в честь Дня пожарной охраны
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Департамент информационной политики.
«По центру города проехали 12 единиц пожарно-спасательной техники — как современные автомобили, так и ретротехника. Возглавил колонну конный пожарный обоз», — говорится в сообщении.
Колонна проследовала по проспекту Ленина до главного корпуса УрФУ.
Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.