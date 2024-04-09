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Спасатель Томчук призвал соблюдать правила пожарной безопасности весной

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Советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.
Спасатель Томчук призвал соблюдать правила пожарной безопасности весной
  • РИА Новости

«С 1 марта 2023 года существуют новые правила по разведению огня и разжиганию мусора, что, в особенности, касается садоводов, владельцев частных коттеджей и т. д. Говоря о поджогах травы, хочу отметить, что это беда, которая преследует нас каждый год, начиная с апреля. На прошлых выходных оперативные службы «Мособлпожспаса» 22 раза оперативно реагировали на инциденты с поджогом травы», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, вероятность возникновения пожаров особенно велика из-за сильных ветров и тёплой погоды, поскольку трава высыхает очень быстро, а для её сильного возгорания достаточно 17%-й влажности.

Как подчеркнул Томчук, категорически нельзя поджигать траву — во время пожароопасного периода такие действия запрещены по закону не только на открытой местности, но и на садовых участках, в частных владениях и дачных поселениях.

«Если вы развели огонь в положенном месте при соблюдении всех условий до введения пожароопасного периода, обязательно имейте при себе средства для тушения огня: воду, огнетушитель, землю. Также необходимо соблюдать осторожность с жидкостью для розжига при разведении огня», — сказал эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области запустят горячую линию по вопросам, связанным с паводком.

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