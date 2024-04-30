Якушев поздравил спасателей с Днём пожарной охраны
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт полпреда.
«Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 375-летием со дня образования пожарной охраны России! Огонь нередко проверяет на стойкость жителей Уральского федерального округа. И всегда на помощь приходите вы — сотрудники пожарной охраны», — заявил Якушев.
По его словам, жители всегда рассчитывают на профессионализм и самоотверженность пожарных.
Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.