Якушев поздравил спасателей с Днём пожарной охраны

Полпред президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов МЧС с Днём пожарной охраны.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт полпреда.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником и с 375-летием со дня образования пожарной охраны России! Огонь нередко проверяет на стойкость жителей Уральского федерального округа. И всегда на помощь приходите вы — сотрудники пожарной охраны», — заявил Якушев.

По его словам, жители всегда рассчитывают на профессионализм и самоотверженность пожарных.

Ранее советник начальника государственного казённого учреждения Московской области «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Игорь Томчук посоветовал соблюдать правила пожарной безопасности весной.