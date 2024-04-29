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Врач Малиновская назвала признаки поллиноза

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Руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская рассказала о признаках поллиноза — чрезмерной реакции иммунной системы на пыльцу растений.

«Проявиться поллиноз может в любом возрасте — как в раннем детстве, так и в зрелые годы. Самые распространённые признаки этой формы аллергии похожи на симптомы простуды. Люди, сталкивающиеся с поллинозом, испытывают серьёзное снижение качества жизни», — заявила она в беседе с «Радио 1».

По её словам, у них снижается работоспособность, нарушается сон, появляется нетипичная заторможенность и медлительность.

Среди других симптомов — одышка, боли в груди, усталость, «туман в голове», суставная боль.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации, директор клиники медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом kp.ru рекомендовал повышать домашнюю активность при работе на удалёнке.

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