Лингвист Никитин рассказал, на сколько языков осуществляет перевод МИД России

Замдиректора Департамента лингвистического обеспечения МИД России Вадим Никитин рассказал, на сколько языков осуществляет перевод ведомство.

«В нашем департаменте три основных языка — английский, испанский и французский. Одна коллега ещё работает с немецким языком. Могу назвать из последних заявок: арабский, португальский, сербский, китайский, вьетнамский, монгольский, бирманский, фарси», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, мидовские переводчики занимаются переводами практически на все языки, на которых проходят переводы и встречи.

«У нас нет целых пулов переводчиков. Особенно на те языки, которые я перечислил. Как правило, там по одному человеку. И все они работают в территориальных департаментах. Я говорю о дипломатах, которых привлекают, когда требуется перевод», — уточнил Никитин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу, сказанную главой МИД Японии Таро Коно в начале встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.