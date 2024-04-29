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Лингвист Никитин рассказал, на сколько языков осуществляет перевод МИД России

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Замдиректора Департамента лингвистического обеспечения МИД России Вадим Никитин рассказал, на сколько языков осуществляет перевод ведомство.

«В нашем департаменте три основных языка — английский, испанский и французский. Одна коллега ещё работает с немецким языком. Могу назвать из последних заявок: арабский, португальский, сербский, китайский, вьетнамский, монгольский, бирманский, фарси», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, мидовские переводчики занимаются переводами практически на все языки, на которых проходят переводы и встречи.

«У нас нет целых пулов переводчиков. Особенно на те языки, которые я перечислил. Как правило, там по одному человеку. И все они работают в территориальных департаментах. Я говорю о дипломатах, которых привлекают, когда требуется перевод», — уточнил Никитин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала фразу, сказанную главой МИД Японии Таро Коно в начале встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

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