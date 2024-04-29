Минздрав: состояние полицейских в КЧР после нападения стабильно тяжёлое

Состояние сотрудников правоохранительных органов, которые получили ранения в результате вооружённого нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, оценивается как стабильно тяжёлое.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.

«Состояние госпитализированных сотрудников правоохранительных органов врачи оценивают как стабильно тяжёлое. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказали агентству.

Вечером 28 апреля в Карачаево-Черкесии на наряд ДПС, который дежурил в посёлке Мара-Аягъы, было совершено нападение: пятеро злоумышленников подъехали к силовикам на машине, бросили в их сторону взрывное устройство и начали стрелять.

Все нападавшие были уничтожены на месте, на одном из них во время боя сработало взрывное устройство. Двое полицейских погибли, ещё четверо ранены.

Уничтоженные боевики опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.