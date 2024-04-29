RT в Telegram
Подпишись

Уничтоженные в КЧР боевики опознаны как подозреваемые в нападении 22 апреля

Короткая ссылка
Боевики, уничтоженные на месте нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.
Уничтоженные в КЧР боевики опознаны как подозреваемые в нападении 22 апреля
  • © МВД по КЧР

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — сообщает Следственный комитет.

Речь идёт о нападении, которое было совершено 22 апреля. Тогда двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы. Пятеро подозреваемых были объявлены в розыск

Среди подозреваемых были названы Руслан Эльканов, Ахмат Эльканов, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов и Владимир Аверьянов.

Очередное нападение произошло вечером 28 апреля. Пятеро злоумышленников подъехали к силовикам на машине, бросили в их сторону взрывное устройство и начали стрелять. Все нападавшие уничтожены на месте, на одном из них во время боя сработало взрывное устройство.

Двое полицейских погибли, ещё четверо силовиков ранены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить