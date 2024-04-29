Уничтоженные в КЧР боевики опознаны как подозреваемые в нападении 22 апреля

Боевики, уничтоженные на месте нападения на наряд ДПС в Карачаево-Черкесии, опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции 22 апреля.

«Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года», — сообщает Следственный комитет.

Речь идёт о нападении, которое было совершено 22 апреля. Тогда двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы. Пятеро подозреваемых были объявлены в розыск.

Среди подозреваемых были названы Руслан Эльканов, Ахмат Эльканов, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов и Владимир Аверьянов.

Очередное нападение произошло вечером 28 апреля. Пятеро злоумышленников подъехали к силовикам на машине, бросили в их сторону взрывное устройство и начали стрелять. Все нападавшие уничтожены на месте, на одном из них во время боя сработало взрывное устройство.

Двое полицейских погибли, ещё четверо силовиков ранены.