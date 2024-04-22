Двое полицейских погибли, один ранен при обстреле наряда в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли, один получил ранения при обстреле наряда патрульно-постовой службы.

Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что не установленное на данный момент лицо напало на несущий службу наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». Используя огнестрельное оружие, неизвестный произвёл несколько выстрелов в полицейских, похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему.

Двое сотрудников полиции скончались на месте, ещё один ранен.

Возбуждено уголовное дело.

7 апреля сообщалось, что неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и скрылись на мотоциклах, один сотрудник погиб.