Депутат Говырин: максимальная выплата по беременности составит до 565 тысяч рублей

Максимальная выплата женщинам в период беременности и после родов в 2024 году с учётом стажа и размера зарплаты может составить до 565 тыс. руб.

Об этом, как информирует РИА Новости, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

По его словам, все трудящиеся женщины, включая самозанятых и ИП, имеют право на компенсации в период беременности и после родов, независимо от характера своей профессиональной деятельности.

Ранее в Госдуме поддержали идею разрешить тратить маткапитал на ремонт квартир.

Также глава ДНР Денис Пушилин сообщил о планах ввести региональный маткапитал в размере 200 тыс. руб. на третьего и последующих детей.