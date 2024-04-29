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Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция

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Нескольких сотрудников криптобиржи Beribit задержала полиция и доставила в отдел для допроса.

Об этом рассказал RT один из клиентов компании Степан.

По его словам, новых выплат после 27 апреля не было. Люди продолжают дежурить около офиса и требовать вернуть им деньги.

«Общий ущерб превысил более 400 млн рублей», — отметил Степан.

Также утверждается, что владелец криптобиржи Сергей Курченко является уроженцем Украины.

Ранее стало известно, что в офисе криптобиржи Beribit проводятся обыски.

Также сообщалось, что клиенты Beribit в Москва-Сити дежурят у офиса криптобиржи уже вторые сутки.

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