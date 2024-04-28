В Ставрополе вручили награды работникам скорой помощи

В Ставрополе на краевой станции скорой помощи вручили награды 20 медицинским работникам.

Об этом сообщает ИА «Победа26».

Торжественное награждение состоялось в преддверии Дня работников скорой помощи, отмечаемого сегодня, 28 апреля.

«Любой профессиональный праздник очень важен для нас. Это даёт нам возможность лишний раз выразить слова благодарности. Сегодня мы говорим их работникам скорой помощи, которые каждый день стоят на страже нашего здоровья», — заявил региональный министр здравоохранения Юрий Литвинов.

Лучшим медицинским работникам вручили дипломы, подарки и денежные премии.

Ранее сообщалось, что в Воскресенском районе Нижегородской области наградили восьмиклассницу, спасшую шестилетнего мальчика, который тонул в реке Люнде.