В Нижегородской области наградили школьницу за спасение тонущего мальчика

В Воскресенском районе Нижегородской области 22 апреля наградили восьмиклассницу, спасшую шестилетнего мальчика, который тонул в реке Люнде.

Свою благодарность девочке выразил и глава округа Александр Запевалов, передаёт сайт pravda-nn.ru.

Сообщается, что девочка услышала детские крики — шестилетний мальчик упал в воду и не мог выбраться, а четырёхлетний мальчик звал на помощь. Девочка вытащила пострадавшего на берег и проводила обоих детей домой.

Ранее сообщалось, что подросткам из Увинского района Удмуртии вручат нагрудные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающего человека с ограниченными возможностями.