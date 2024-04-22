В Нижегородской области наградили школьницу за спасение тонущего мальчика
- РИА Новости
Свою благодарность девочке выразил и глава округа Александр Запевалов, передаёт сайт pravda-nn.ru.
Сообщается, что девочка услышала детские крики — шестилетний мальчик упал в воду и не мог выбраться, а четырёхлетний мальчик звал на помощь. Девочка вытащила пострадавшего на берег и проводила обоих детей домой.
Ранее сообщалось, что подросткам из Увинского района Удмуртии вручат нагрудные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающего человека с ограниченными возможностями.