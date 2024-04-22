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В Нижегородской области наградили школьницу за спасение тонущего мальчика

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В Воскресенском районе Нижегородской области 22 апреля наградили восьмиклассницу, спасшую шестилетнего мальчика, который тонул в реке Люнде.
В Нижегородской области наградили школьницу за спасение тонущего мальчика
  • РИА Новости

Свою благодарность девочке выразил и глава округа Александр Запевалов, передаёт сайт pravda-nn.ru.

Сообщается, что девочка услышала детские крики — шестилетний мальчик упал в воду и не мог выбраться, а четырёхлетний мальчик звал на помощь. Девочка вытащила пострадавшего на берег и проводила обоих детей домой.

Ранее сообщалось, что подросткам из Увинского района Удмуртии вручат нагрудные знаки «Горячее сердце» за спасение утопающего человека с ограниченными возможностями.

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