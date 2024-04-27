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Автоблогер Епищенко предупредил о способах обмана при покупке машины

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Автоблогер Алексей Епищенко рассказал о распространённых способах обмана при покупке машины.
Автоблогер Епищенко предупредил о способах обмана при покупке машины
  • Gettyimages.ru

«Если вам начинают предлагать странные действия, связанные с аукционами или криптовалютой, то от этого нужно отказываться. Скорее всего, это мошенническая схема», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, также стоит игнорировать объявления со скидками 50—70%. По словам Епищенко, автомобили в хорошем состоянии не стоят так дёшево.

Кроме того, при покупке машины следует обязательно проверить VIN-номер и внимательно изучить прилагающиеся документы на предмет их подлинности, заключил эксперт.

Ранее совладелец автосервиса и детейлинг-центра Fit Service (Калуга) Евгений Евтеев дал рекомендации по уходу за машиной весной.

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