Автоблогер Епищенко предупредил о способах обмана при покупке машины

Автоблогер Алексей Епищенко рассказал о распространённых способах обмана при покупке машины.

«Если вам начинают предлагать странные действия, связанные с аукционами или криптовалютой, то от этого нужно отказываться. Скорее всего, это мошенническая схема», — заявил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Как отметил специалист, также стоит игнорировать объявления со скидками 50—70%. По словам Епищенко, автомобили в хорошем состоянии не стоят так дёшево.

Кроме того, при покупке машины следует обязательно проверить VIN-номер и внимательно изучить прилагающиеся документы на предмет их подлинности, заключил эксперт.

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