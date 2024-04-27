В Кургане рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.
«Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы», — рассказали в мэрии.
Праздничные мероприятия состоятся на Центральной площади, в Городском саду и других общественных пространствах города.
Перед 9 Мая проведут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти».
Ранее заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков рассказал о подготовке памятников Великой Отечественной войны к Дню Победы.