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В Кургане рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы

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В мэрии Кургана обсудили подготовку к празднованию Дня Победы.
В Кургане рассказали о подготовке к празднованию Дня Победы
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на городскую администрацию.

«Временно исполняющий полномочия главы города Кургана Анастасия Аргышева провела заседание оргкомитета по подготовке к празднованию Дня Победы», — рассказали в мэрии.

Праздничные мероприятия состоятся на Центральной площади, в Городском саду и других общественных пространствах города.

Перед 9 Мая проведут акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти».

Ранее заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков рассказал о подготовке памятников Великой Отечественной войны к Дню Победы.

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