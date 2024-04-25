В Дагестане задержали ещё десять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
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Об этом сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».
«Задержаны ещё десять руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Ранее стало известно, что директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении 2,8 млрд рублей.
16 апреля стало известно, что в Дагестане арестовали ещё восемь фигурантов дела о хищении около 2,8 млрд рублей.