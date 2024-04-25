RT в Telegram
Подпишись

В Дагестане задержали ещё десять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Короткая ссылка
Правоохранители задержали в Дагестане ещё десять начальников подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 млрд рублей.
В Дагестане задержали ещё десять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».

«Задержаны ещё десять руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении 2,8 млрд рублей.

16 апреля стало известно, что в Дагестане арестовали ещё восемь фигурантов дела о хищении около 2,8 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить