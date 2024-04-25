В Дагестане задержали ещё десять энергетиков по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Правоохранители задержали в Дагестане ещё десять начальников подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 млрд рублей.

Об этом сообщили в компании «Россети Северный Кавказ».

«Задержаны ещё десять руководителей структурных подразделений «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 млрд рублей», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее стало известно, что директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева подозревают в хищении 2,8 млрд рублей.

16 апреля стало известно, что в Дагестане арестовали ещё восемь фигурантов дела о хищении около 2,8 млрд рублей.