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Суд: директора «Дагэнерго» подозревают в хищении 2,8 млрд рублей

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Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 млрд рублей в составе организованной преступной группы.
Суд: директора «Дагэнерго» подозревают в хищении 2,8 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

«Согласно поступившему материалу, М.М. Мухумаев... совместно с другими лицами... в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа» на сумму около 2,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее похитившего деньги дольщиков предпринимателя задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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