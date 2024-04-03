Суд: директора «Дагэнерго» подозревают в хищении 2,8 млрд рублей

Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 млрд рублей в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.

«Согласно поступившему материалу, М.М. Мухумаев... совместно с другими лицами... в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа» на сумму около 2,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Ранее похитившего деньги дольщиков предпринимателя задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.