Суд: директора «Дагэнерго» подозревают в хищении 2,8 млрд рублей
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Советского районного суда Махачкалы.
«Согласно поступившему материалу, М.М. Мухумаев... совместно с другими лицами... в составе ОПГ похитили денежные средства, принадлежавшие ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа» на сумму около 2,8 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Ранее похитившего деньги дольщиков предпринимателя задержали, возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.