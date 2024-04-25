Остеопат Титов рассказал о последствиях работы стоя

Врач-остеопат медицинского центра «ПревентМед» Игорь Титов рассказал, какие могут быть последствия работы стоя.

«Вред сидячего образа жизни бесспорен. И тут, казалось бы, очевидный вариант — работать стоя, ведь тогда позвоночник перестаёт быть постоянно в согнутом положении, мышцы спины находятся в постоянном напряжении, что положительно влияет на кровообращение и осанку», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Однако если человек привык работать сидя и редко даёт нагрузку на спину и ноги, то ничего кроме дискомфорта и боли он не ощутит, считает Титов.

Как пояснил врач, такую нагрузку нужно давать постепенно, а оптимальный вариант — просто делать небольшие перерывы по пять минут в течение рабочего дня.

«Лёгкие, несложные упражнения помогут улучшить кровообращение и придадут заряд бодрости для успешной работы», — добавил он.

Ранее врач-гериатр, доктор медицинских наук, профессор, эксперт социального проекта Деменция.net Кирилл Прощаев рассказал о важности регулярных физических нагрузок.