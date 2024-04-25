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В подмосковных лесах оборудовали около 1,2 тысяч мест отдыха

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В лесах Московской области к новому сезону оборудовали около 1,2 тыс. бесплатных мест отдыха.
В подмосковных лесах оборудовали около 1,2 тысяч мест отдыха
  • Gettyimages.ru
  • © Lena Granefelt

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства области.

Председатель Комитета лесного хозяйства региона Евгений Агулов отметил, что с 15 апреля жителям региона доступна интерактивная карта, благодаря которой можно выбрать удобную локацию для отдыха.

«В этом году также планируется добавить дополнительные пикниковые зоны — их впервые выбирают жители на портале «Добродел», — добавил глава ведомства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в 2024 году в регионе благоустроят ещё несколько парков и общественных пространств. Локации выберут сами жители.

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