Психиатр Каротам посоветовал соблюдать цифровую гигиену для здоровья психики
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Мыслительный процесс должен идти без перенапряжения, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По его словам, чрезмерное погружение в интернет плохо влияет на психику.
«Если человек зависает в интернете, везде и всюду судорожно ищет какую-то информацию, которая ему не нужна, он перенапрягает свою нервную систему. Рано или поздно я ему скажу у себя в кабинете: «Здравствуйте», — резюмировал психиатр.
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