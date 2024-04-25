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Психиатр Каротам посоветовал соблюдать цифровую гигиену для здоровья психики

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Психиатр Алексей Каротам выразил мнение, что соблюдение правил «информационной гигиены» благоприятно для нервной системы человека.
Психиатр Каротам посоветовал соблюдать цифровую гигиену для здоровья психики
  • Gettyimages.ru

Мыслительный процесс должен идти без перенапряжения, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, чрезмерное погружение в интернет плохо влияет на психику.

«Если человек зависает в интернете, везде и всюду судорожно ищет какую-то информацию, которая ему не нужна, он перенапрягает свою нервную систему. Рано или поздно я ему скажу у себя в кабинете: «Здравствуйте», — резюмировал психиатр.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.

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