Психиатр Каротам посоветовал соблюдать цифровую гигиену для здоровья психики

Психиатр Алексей Каротам выразил мнение, что соблюдение правил «информационной гигиены» благоприятно для нервной системы человека.

Мыслительный процесс должен идти без перенапряжения, заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, чрезмерное погружение в интернет плохо влияет на психику.

«Если человек зависает в интернете, везде и всюду судорожно ищет какую-то информацию, которая ему не нужна, он перенапрягает свою нервную систему. Рано или поздно я ему скажу у себя в кабинете: «Здравствуйте», — резюмировал психиатр.

Ранее практикующий психолог, писатель Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, по каким признакам можно определить депрессию.