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Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты

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Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» финансировался в том числе с использованием криптовалюты.
Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме, посвящённом вопросам противодействия финансированию терроризма.

По словам Чиханчина, граждане целого ряда государств принимали участие в организации теракта. 

«А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава Росфинмониторинга рассказал, что Россия в ситуации с происшествием в «Крокус Сити Холле» столкнулась с тщательно спланированным терактом.

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