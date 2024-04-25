Росфинмониторинг: теракт в «Крокусе» финансировали с использованием криптовалюты
- AFP
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Об этом он сообщил в ходе выступления на форуме, посвящённом вопросам противодействия финансированию терроризма.
По словам Чиханчина, граждане целого ряда государств принимали участие в организации теракта.
«А финансирование теракта проходило через многочисленные финансовые организации с использованием различных инструментов, в том числе криптовалюты», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава Росфинмониторинга рассказал, что Россия в ситуации с происшествием в «Крокус Сити Холле» столкнулась с тщательно спланированным терактом.