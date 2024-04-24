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Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

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Россия в ситуации с происшествием в «Крокус Сити Холле» столкнулась с тщательно спланированным терактом, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, 22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути теракт против мирного населения, ни в чём не повинного.

«Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — отметил Чиханчин.

Исполнители теракта были обеспечены транспортом, оружием, путями отхода, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.

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