Росфинмониторинг: при теракте в «Крокусе» использовалась пособническая сеть

Россия в ситуации с происшествием в «Крокус Сити Холле» столкнулась с тщательно спланированным терактом, заявил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, 22 марта Россия пережила чудовищный по своей сути теракт против мирного населения, ни в чём не повинного.

«Мы столкнулись с тщательно спланированным и подготовленным терактом, для реализации которого использовалась международная пособническая сеть», — отметил Чиханчин.

Исполнители теракта были обеспечены транспортом, оружием, путями отхода, добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил, что украинский след в деле о теракте в подмосковном «Крокусе» очевиден, организаторов этого преступления ждёт кара.