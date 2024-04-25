Более 40% россиян хотели бы полностью поменять домашний интерьер

Аналитики опросили россиян на предмет их отношения к своему жилью и домашней обстановке. Более 40% респондентов заявили, что полностью изменили бы интерьер у себя дома.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные онлайн-школы дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» (обе школы входят в образовательную компанию Ultimate Education).

Большая часть (63%) участников опроса признались, что их настроение очень зависит от интерьера и они чувствуют себя плохо, когда им не нравится жильё.

Больше всего россиянам портит настроение отсутствие ремонта (63%), визуальная непривлекательность интерьера и неопрятность жилья (59%), отсутствие достаточного количества естественного света (52%).

В то же время 72% опрошенных посчитали свой дом «самым комфортным местом».

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что 58% россиян хотели бы жить в собственном доме, 32% — в квартире, а 10% — в таунхаусе или другом жилье.