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Токаев: теракт в «Крокусе» болью отозвался в сердцах казахстанцев

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Теракт в «Крокус Сити Холле» болью отозвался в сердцах жителей Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Токаев: теракт в «Крокусе» болью отозвался в сердцах казахстанцев
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

Об этом пишет ТАСС.

«Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье», — сказал он.

Токаев добавил, что многие казахстанцы в знак сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в республике.

Проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии, заявил он.

22 марта Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

По его словам, государства должны объединить усилия в рамках международной коалиции, чтобы вести борьбу с терроризмом.

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