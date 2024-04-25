Токаев: теракт в «Крокусе» болью отозвался в сердцах казахстанцев

Теракт в «Крокус Сити Холле» болью отозвался в сердцах жителей Казахстана, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Об этом пишет ТАСС.

«Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье», — сказал он.

Токаев добавил, что многие казахстанцы в знак сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в республике.

Проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии, заявил он.

22 марта Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.

По его словам, государства должны объединить усилия в рамках международной коалиции, чтобы вести борьбу с терроризмом.