Токаев: теракт в «Крокусе» болью отозвался в сердцах казахстанцев
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Об этом пишет ТАСС.
«Сильной болью в наших сердцах отозвался недавний кровопролитный теракт в Подмосковье», — сказал он.
Токаев добавил, что многие казахстанцы в знак сочувствия к жертвам трагедии несли цветы к зданиям посольства и консульств России в республике.
Проявляются попытки использовать международную турбулентность для продвижения радикальной идеологии и разжигания ксенофобии, заявил он.
22 марта Токаев осудил теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске.
По его словам, государства должны объединить усилия в рамках международной коалиции, чтобы вести борьбу с терроризмом.