Матвиенко: возвращение к тоталитарному государству невозможно и недопустимо

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что страна настроена на развитие, а возвращение к тоталитарному государству невозможно и недопустимо.

Таким образом в интервью РИА Новости политик ответила на вопрос об её отношении к эмоциональным призывам ужесточить российское законодательство после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Я хочу сказать, что планов у руководства страны по закручиванию гаек нет, это больше эмоциональные оценки. Возвращение к тоталитарному государству невозможно, недопустимо», — сказала она.

Матвиенко добавила, что у России уже есть исторический опыт тоталитарного государства, поэтому теперь страна настроена только на развитие.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что никто из участников теракта в «Крокус Сити Холле» не должен уйти от справедливого возмездия.