В Москве пройдёт цикл открытых лекций с психологами и учёными для поддержки выпускников
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
Первая лекция состоится 14 мая. Её спикером станет психолог Ирина Ковалёва.
Экспертом на встрече 19 мая станет психолог и блогер Лариса Суркова, а 26 мая лекцию проведёт психолог и автор книг Михаил Лабковский.
В программе психологической поддержки для 11-классников перед ЕГЭ в столице в 2023 году приняли участие более 100 тыс. человек.
Ранее психолог Елена Строганова рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ.