В Москве пройдёт цикл открытых лекций с психологами и учёными для поддержки выпускников

В Москве организуют цикл открытых бесплатных лекций с психологами и учёными для поддержки выпускников при подготовке к ЕГЭ, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Первая лекция состоится 14 мая. Её спикером станет психолог Ирина Ковалёва.

Экспертом на встрече 19 мая станет психолог и блогер Лариса Суркова, а 26 мая лекцию проведёт психолог и автор книг Михаил Лабковский.

В программе психологической поддержки для 11-классников перед ЕГЭ в столице в 2023 году приняли участие более 100 тыс. человек.

Ранее психолог Елена Строганова рассказала, как помочь школьникам справиться со стрессом перед ЕГЭ.