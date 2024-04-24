Сомнолог Ковальзон рассказал о причинах пробуждения ночью

Сомнолог Владимир Ковальзон рассказал, почему некоторые люди просыпаются в течение ночи.

«Страшное здесь может быть только то, что человек может испугаться, что он встаёт ночью, и из-за своей мнительности начнёт думать, что это разрушает его психику и так далее. Снотворное тут точно не поможет. Среди ночи его пить нельзя. Если это случилось, попробуйте почитать книжку, отвлечься, походить, и сон сам придёт», — заявил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, бывают так называемые реактивные состояния, когда человек из-за эмоциональных переживаний днём плохо спит ночью.

«Реактивные состояния могут пройти сами или при применении безобидных добавок и успокоительных из аптек», — считает Ковальзон.

Он добавил, что если смена ритмов нарушена и человек в будни ложится рано, а в выходные — поздно, то это сказывается на режиме.

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