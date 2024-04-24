Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным
Последний раз собеседник видел Бородина неделю назад, они обсуждали рабочие моменты. 23 апреля утром на вопрос Ворожбита Бородин ответил: «Обсудим» — и перестал выходить на связь.
«Конечно, для меня их [Бородина и Иванова] задержание — неожиданность. Лет десять назад я познакомился с Бородиным и его женой на даче. Года два назад он предложил мне работу — директором агрокомплекса «Русское село» [в Москве]. Бородин там учредитель. Работаю у него второй год, до этого мы были просто в дружеских отношениях, отдыхали вместе на даче», — рассказал собеседник.
Два года назад, по словам Ворожбита, Сергей Бородин развёлся с женой, живёт отдельно от неё и сына, который учится в университете.
Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».
Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.