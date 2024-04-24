Директор фирмы рассказал, что замминистра Иванов ездил на рыбалку с Бородиным

Замминистра обороны Тимур Иванов и проходящий по его делу Сергей Бородин недавно вместе ездили на рыбалку, рассказал RT директор одной из фирм Бородина Василий Ворожбит. По его словам, это было общее хобби приятелей.

Последний раз собеседник видел Бородина неделю назад, они обсуждали рабочие моменты. 23 апреля утром на вопрос Ворожбита Бородин ответил: «Обсудим» — и перестал выходить на связь.

«Конечно, для меня их [Бородина и Иванова] задержание — неожиданность. Лет десять назад я познакомился с Бородиным и его женой на даче. Года два назад он предложил мне работу — директором агрокомплекса «Русское село» [в Москве]. Бородин там учредитель. Работаю у него второй год, до этого мы были просто в дружеских отношениях, отдыхали вместе на даче», — рассказал собеседник.

Два года назад, по словам Ворожбита, Сергей Бородин развёлся с женой, живёт отдельно от неё и сына, который учится в университете.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.