Шумков: ущерб от паводка в Курганской области оценивается в 4—9 млрд рублей
- РИА Новости
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«По предварительной оценке, выполненной совместно с Минстроем России, общий ущерб от паводка... может составить от 4 [млрд] до 9 млрд рублей», — сказал он.
Он отметил, что данная сумма включает обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуре.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сил и средств, направленных на борьбу с паводками в российских регионах, привлечено достаточно.