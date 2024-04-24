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Шумков: ущерб от паводка в Курганской области оценивается в 4—9 млрд рублей

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил во время беседы с президентом России Владимиром Путиным, что общий ущерб от паводков в регионе, по предварительной оценке, может составлять 4—9 млрд рублей.
Шумков: ущерб от паводка в Курганской области оценивается в 4—9 млрд рублей
  • РИА Новости
  • © Евгений Кузьмин

«По предварительной оценке, выполненной совместно с Минстроем России, общий ущерб от паводка... может составить от 4 [млрд] до 9 млрд рублей», — сказал он.

Он отметил, что данная сумма включает обязательные выплаты гражданам по всем категориям случаев, принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуре.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сил и средств, направленных на борьбу с паводками в российских регионах, привлечено достаточно.

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