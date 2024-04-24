Путин: сил и средств для борьбы с паводками в регионах привлечено достаточно
- globallookpress.com
Об этом глава государства сказал в ходе совещания, посвящённого ликвидации последствий паводков.
«По поступающим докладам, сил и средств для ликвидации последствий стихии привлечено достаточно», — подчеркнул Путин.
Российский лидер добавил, что спасатели, сотрудники федеральных ведомств, силовых структур, а также волонтёры и добровольцы действуют профессионально и слаженно.
Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура привлечёт к ответу всех виновных в паводках, затопивших ряд российских регионов.