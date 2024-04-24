Во Владивостоке выбрали «Учителя года» и «Воспитателя года»

Во Владивостоке победительницей регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года — 2024» стала педагог английского языка школы №6 Кира Скрипченко.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В номинации «Лучший воспитатель года» победу одержала воспитатель детского сада №104 Юлия Копылова.

Победительниц поздравила заместитель председателя правительства, министр образования региона Эльвира Шамонова.

Ранее сообщалось, что преподаватель биологии тюменской школы №65 Алёна Логиновских победила в региональном конкурсе «Учитель года».