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Во Владивостоке выбрали «Учителя года» и «Воспитателя года»

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Во Владивостоке победительницей регионального этапа профессионального конкурса «Учитель года — 2024» стала педагог английского языка школы №6 Кира Скрипченко.
Во Владивостоке выбрали «Учителя года» и «Воспитателя года»
  • © Правительство Приморского края

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В номинации «Лучший воспитатель года» победу одержала воспитатель детского сада №104 Юлия Копылова.

Победительниц поздравила заместитель председателя правительства, министр образования региона Эльвира Шамонова.

Ранее сообщалось, что преподаватель биологии тюменской школы №65 Алёна Логиновских победила в региональном конкурсе «Учитель года».

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