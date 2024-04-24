Во Владивостоке выбрали «Учителя года» и «Воспитателя года»
- © Правительство Приморского края
Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
В номинации «Лучший воспитатель года» победу одержала воспитатель детского сада №104 Юлия Копылова.
Победительниц поздравила заместитель председателя правительства, министр образования региона Эльвира Шамонова.
Ранее сообщалось, что преподаватель биологии тюменской школы №65 Алёна Логиновских победила в региональном конкурсе «Учитель года».