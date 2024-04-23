Преподаватель биологии представит Тюменскую область на всероссийском этапе «Учителя года»

Преподаватель биологии тюменской школы №65 Алёна Логиновских победила в региональном конкурсе «Учитель года». Она представит область на всероссийском этапе, заявил глава города Руслан Кухарук.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

В номинации «Воспитатель года» победу одержала воспитатель детского сада №186 Елена Исаева.

Также определены лауреаты в категориях «Классный руководитель», «Директор года», «Учитель-дефектолог», «Педагогический дебют».

«Участием вы подтвердили свой педагогический талант, стремление к профессиональному росту и то, насколько вы готовы генерировать новые идеи и вовлекать учеников в мир знаний», — отметил Кухарук.

Ранее сообщалось, что учащиеся 9—10-х классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области смогут принять участие в четвёртом сезоне проекта «Школа юного дипломата».