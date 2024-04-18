Нижегородские старшеклассники поучаствуют в проекте «Школа юного дипломата»

Учащиеся 9—10-х классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области смогут принять участие в четвёртом сезоне проекта «Школа юного дипломата».

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для участия в проекте ученикам, заинтересованным в получении знаний и навыков в сфере международных связей и дипломатической службы, необходимо пройти школьный и районный этапы конкурса.

Проект реализуется по инициативе областного Министерства международных и межрегиональных связей. Партнёрами проекта являются представительство МИД России в Нижнем Новгороде и ряд вузов.

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