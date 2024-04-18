RT в Telegram
Подпишись

Нижегородские старшеклассники поучаствуют в проекте «Школа юного дипломата»

Короткая ссылка
Учащиеся 9—10-х классов общеобразовательных учреждений Нижегородской области смогут принять участие в четвёртом сезоне проекта «Школа юного дипломата».
Нижегородские старшеклассники поучаствуют в проекте «Школа юного дипломата»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Для участия в проекте ученикам, заинтересованным в получении знаний и навыков в сфере международных связей и дипломатической службы, необходимо пройти школьный и районный этапы конкурса.

Проект реализуется по инициативе областного Министерства международных и межрегиональных связей. Партнёрами проекта являются представительство МИД России в Нижнем Новгороде и ряд вузов.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что традиционный урок «Разговоры о важном» в России посвятили Дню космонавтики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить