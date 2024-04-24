Песков: Кремль не может вмешиваться в инцидент на КПП «Герзель»
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Песков подчеркнул, что этот вопрос является прерогативой соответствующих органов, а не Кремля.
«Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», — сказал он.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.