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Песков: Кремль не может вмешиваться в инцидент на КПП «Герзель»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль не может вмешиваться в инцидент на контрольно-пропускном пункте «Герзель» на границе Чечни и Дагестана с участием главы чеченского ГУ МЧС Алихана Цакаева.
Песков: Кремль не может вмешиваться в инцидент на КПП «Герзель»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Песков подчеркнул, что этот вопрос является прерогативой соответствующих органов, а не Кремля.

«Поэтому здесь Кремль не может никак в это вмешиваться», — сказал он.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.

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