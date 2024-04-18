Кадыров прокомментировал ситуацию с главой МЧС Чечни в Дагестане

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с главой МЧС Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.

«Кому действительно интересно случившееся на КПП «Герзель», поясню ситуацию: на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан в эти дни была совершена постыдная провокация в отношении нашего дорогого брата, начальника Главного управления МЧС по ЧР Алихана Цакаева. Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича», — написал он в Telegram-канале.

Он назвал произошедшее «спектаклем».

Кадыров также попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять меры.