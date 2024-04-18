RT в Telegram
Подпишись

Кадыров прокомментировал ситуацию с главой МЧС Чечни в Дагестане

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с главой МЧС Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.

«Кому действительно интересно случившееся на КПП «Герзель», поясню ситуацию: на границе Чеченской Республики и Республики Дагестан в эти дни была совершена постыдная провокация в отношении нашего дорогого брата, начальника Главного управления МЧС по ЧР Алихана Цакаева. Ряд лиц, личности которых уже нами установлены, попытались провести в грубейшей форме задержание Алихана Гармановича», — написал он в Telegram-канале.

Он назвал произошедшее «спектаклем».

Кадыров также попросил власти Дагестана обратить внимание на этот инцидент и принять меры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить