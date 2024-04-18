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Глава Дагестана: инцидент на КПП «Герзель» не отразится на отношениях с Чечнёй

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Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.
Глава Дагестана: инцидент на КПП «Герзель» не отразится на отношениях с Чечнёй
  • РИА Новости

При этом он подчеркнул, что данная ситуация, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Меликов подчеркнул, что инциденту будет дана объективная оценка, которая не окажет никакого влияния на добрые отношения двух республик. 

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.

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