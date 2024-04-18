Глава Дагестана: инцидент на КПП «Герзель» не отразится на отношениях с Чечнёй
- РИА Новости
При этом он подчеркнул, что данная ситуация, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа.
Об этом он написал в Telegram-канале.
Меликов подчеркнул, что инциденту будет дана объективная оценка, которая не окажет никакого влияния на добрые отношения двух республик.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.