Глава Дагестана: инцидент на КПП «Герзель» не отразится на отношениях с Чечнёй

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент на КПП «Герзель» с главой ГУ МЧС по Чечне никак не отразится на братских и добрососедских отношениях с чеченским народом.

При этом он подчеркнул, что данная ситуация, безусловно, требует самого внимательного и детального анализа.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Меликов подчеркнул, что инциденту будет дана объективная оценка, которая не окажет никакого влияния на добрые отношения двух республик.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию с министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Чечни Алиханом Цакаевым в Дагестане.