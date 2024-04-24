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Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах

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Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что необходимо нормативно закрепить механизмы разрешения возникающих в школах конфликтов после произошедшей в декабре стрельбы в гимназии Брянска.
Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, трагедия в школе указала на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии.

Краснов рассказал, что прокуроры выявили факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и совершения преступлений в отношении них.

Также не способствует предотвращению подобных действий нехватка психологов и служб медиации в школах, сказал он.

«Настало время перевести урегулирование конфликтных и проблемных ситуаций в школах в императивную плоскость», — отметил Краснов.

7 декабря ученица устроила стрельбу в школе в Брянске. Она застрелила одноклассницу и ранила ещё пять человек, после чего покончила с собой.

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