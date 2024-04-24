Краснов призвал ввести механизмы решения конфликтов в школах
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- © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool
Об этом пишет ТАСС.
По его словам, трагедия в школе указала на недостаточность мер по предотвращению подобных актов агрессии.
Краснов рассказал, что прокуроры выявили факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и совершения преступлений в отношении них.
Также не способствует предотвращению подобных действий нехватка психологов и служб медиации в школах, сказал он.
«Настало время перевести урегулирование конфликтных и проблемных ситуаций в школах в императивную плоскость», — отметил Краснов.
7 декабря ученица устроила стрельбу в школе в Брянске. Она застрелила одноклассницу и ранила ещё пять человек, после чего покончила с собой.