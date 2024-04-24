Треть россиян готовы назвать своих коллег идеальными

Недавнее исследование показало, что лишь треть россиян (31%) считают своих коллег идеальными, остальные 69% не могут так отозваться о сослуживцах.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на опрос сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор».

Респонденты из первой группы, говоря о коллегах, отметили их профессионализм (82%), дружелюбие (63%), честность (61%), помощь другим (50%). 46% назвали чувство юмора, 43% — высокую трудоспособность, 33% — открытость, 31% — чистоплотность.

Четверть (24%) считают, что с идеальным коллегой можно поговорить по душам, 23% — получить от него мотивацию, у 20% респондентов есть схожие интересы с коллегами вне работы.

Ранее россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, что думают о дружеских отношениях в рабочем коллективе.