Почти половина россиян проводят время с коллегами вне работы

Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, что думают о дружеских отношениях в рабочем коллективе.

Почти треть (31%) верят, что дружеские отношения на работе повышают эффективность, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

При этом 16% уверены, что такие отношения могут принести больше проблем.

Почти половина опрошенных (46%) встречаются с коллегами в неформальной обстановке. 10% респондентов обычно собираются в офисе после окончания рабочего дня. А 18% предпочитают близкое общение с коллегами только на корпоративных мероприятиях.

Вне работы сотрудники чаще всего посещают бары, кафе и рестораны (41%), спортивные мероприятия (20%), театры и кино (18%), музеи и галереи (14%).

Ещё 40% респондентов признались, что общаются по пути домой, а 35% ходят друг к другу в гости.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.