Почти половина россиян проводят время с коллегами вне работы
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Почти треть (31%) верят, что дружеские отношения на работе повышают эффективность, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».
При этом 16% уверены, что такие отношения могут принести больше проблем.
Почти половина опрошенных (46%) встречаются с коллегами в неформальной обстановке. 10% респондентов обычно собираются в офисе после окончания рабочего дня. А 18% предпочитают близкое общение с коллегами только на корпоративных мероприятиях.
Вне работы сотрудники чаще всего посещают бары, кафе и рестораны (41%), спортивные мероприятия (20%), театры и кино (18%), музеи и галереи (14%).
Ещё 40% респондентов признались, что общаются по пути домой, а 35% ходят друг к другу в гости.
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