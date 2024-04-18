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Почти половина россиян проводят время с коллегами вне работы

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Россияне, принявшие участие в новом исследовании, рассказали, что думают о дружеских отношениях в рабочем коллективе.
Почти половина россиян проводят время с коллегами вне работы
  • Gettyimages.ru

Почти треть (31%) верят, что дружеские отношения на работе повышают эффективность, пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

При этом 16% уверены, что такие отношения могут принести больше проблем.

Почти половина опрошенных (46%) встречаются с коллегами в неформальной обстановке. 10% респондентов обычно собираются в офисе после окончания рабочего дня. А 18% предпочитают близкое общение с коллегами только на корпоративных мероприятиях.

Вне работы сотрудники чаще всего посещают бары, кафе и рестораны (41%), спортивные мероприятия (20%), театры и кино (18%), музеи и галереи (14%).

Ещё 40% респондентов признались, что общаются по пути домой, а 35% ходят друг к другу в гости.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН рассказала, как неудобный рабочий график может отразиться на здоровье.

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