Врач Суртаев рассказал об осложнениях грыж

Врач-хирург «СМ-Клиники» Константин Суртаев перечислил опасные осложнения грыж.

«По статистике, сегодня в России грыжами страдает около 4% населения в возрасте 20—60 лет. Ежегодно российские хирурги проводят более 250 тыс. операций по удалению грыж», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, при паховой грыже происходит частичное выпячивание внутренних органов за пределы брюшной полости. Пупочная грыжа способствует развитию кишечной непроходимости, а грыжа пищевода образуется при смещении внутренних органов в грудную полость.

«Этот вид грыж, если их вовремя не лечить, отличается такими опасными последствиями, как язва пищевода, желудочно-кишечные кровотечения и перерождение клеток слизистой пищевода, которое может привести к предраковому состоянию, известному под названием «пищевод Барретта», — заключил хирург.

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