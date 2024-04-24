Врач Суртаев рассказал об осложнениях грыж
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«По статистике, сегодня в России грыжами страдает около 4% населения в возрасте 20—60 лет. Ежегодно российские хирурги проводят более 250 тыс. операций по удалению грыж», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил специалист, при паховой грыже происходит частичное выпячивание внутренних органов за пределы брюшной полости. Пупочная грыжа способствует развитию кишечной непроходимости, а грыжа пищевода образуется при смещении внутренних органов в грудную полость.
«Этот вид грыж, если их вовремя не лечить, отличается такими опасными последствиями, как язва пищевода, желудочно-кишечные кровотечения и перерождение клеток слизистой пищевода, которое может привести к предраковому состоянию, известному под названием «пищевод Барретта», — заключил хирург.
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