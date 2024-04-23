В Петербурге появится памятник незрячим защитникам блокадного Ленинграда

В Санкт-Петербурге откроют памятник незрячим бойцам противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны «Слепой слухач — защитник неба блокадного Ленинграда».

Об этом сообщает Петербург2.

Бронзовую скульптуру установят в Сквере слепых слухачей на Петроградской стороне.

Авторы памятника — скульптор Мария Третьякова, слепоглухой скульптор Александр Сильянов, архитектор Леонид Копыловский.

Рядом обустроят инклюзивное пространство для слепых и слабовидящих людей.

Ранее сообщалось, что в Славском лесничестве Калининградской области высадили 1200 молодых дубов и елей в рамках акции «Сад памяти».