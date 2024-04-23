В Петербурге появится памятник незрячим защитникам блокадного Ленинграда
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Об этом сообщает Петербург2.
Бронзовую скульптуру установят в Сквере слепых слухачей на Петроградской стороне.
Авторы памятника — скульптор Мария Третьякова, слепоглухой скульптор Александр Сильянов, архитектор Леонид Копыловский.
Рядом обустроят инклюзивное пространство для слепых и слабовидящих людей.
Ранее сообщалось, что в Славском лесничестве Калининградской области высадили 1200 молодых дубов и елей в рамках акции «Сад памяти».